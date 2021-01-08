Капитолийский холм обнесут ограждением на 30 дней

Он отметил, что возведение заграждения уже началось.

«Забор высотой семь футов (2,1 метра — прим. ред.), на который невозможно забраться. Он протянется [вокруг Капитолия] от Конститьюшн-авеню до Индепенденс-авеню, от 1-й улицы до улицы у пруда», — рассказал он.

Маккарти отметил, что это ограждение простоит не менее 30 дней. Он подчеркнул, что на протяжении следующего месяца в Вашингтоне будут находится около 6,2 тысячи бойцов Национальной гвардии США.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена пройдет 20 января. По традиции он принесет присягу американскому народу на ступенях Конгресса.

После штурма Капитолия, который устроили сторонники действующего президента США Дональда Трампа в столице США действует режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла мэр Вашингтона Мюриел Боузер. Он продлится до 21 января.

Полиция после нападения на Конгресс задержала 68 человек. Обвинения за нападения на сотрудников полиции, незаконное проникновение в здание предъявили 55 участникам штурма. По данным СМИ, у одного из задержанных изъяли винтовку и 11 коктейлей Молотова. Кроме того, сотрудники ФБР обнаружили около штаб-квартир Республиканской и Демократической партий самодельные взрывные устройства. Их обезвредили до детонации. Сейчас проводятся экспертизы для определения, кто мог их изготовить.

Также спецслужбы обратились к жителям с просьбой поделиться фотографиями и видео с моментом штурма, чтобы установить личности участников. Всем владельцам записей пообещали анонимность.

Джо Байден заявил, что вина за штурм Капитолия лежит на Дональде Трампе. По его словам, риторика действующего президента погрузила страну в хаос. Он напомнил, что тот постоянно нападал на журналистов, обвиняя их в предвзятости, критиковал военных и разведку. Байден назвал устроивших нападение террористами, которые хотели подорвать американскую демократию.

Как напомнили «Невские новости», Трам опубликовал в Twitter видеообращение, в котором просил своих сторонников остановиться и не нарушать порядок. Он отметил, что «украденные выборы» не являются причиной для проявления насилия. Его видео посмотрели несколько миллионов человек. Однако администрация социальной сети заблокировала аккаунт Трампа на 12 часов. От него потребовали удалить три последних сообщения, так как они содержат недостоверную информацию. После этого Трампа заблокировали в Facebook и Instagram. Сегодня стало известно, что Snapchat и Switch присоединились к бойкоту.