Капитолий начал готовиться к инаугурации

Инаугурация пройдет 20 января 2021 года.

Первые конструкции возвели около правительственного комплекса на Капитолийском холме. Однако приблизиться к пристройке нельзя, так как по периметру здания установлены металлические ограждения почти метр в высоту. На оградах развешаны таблички с надписями: «Проход на территорию закрыт».

Власти не стягивали туда наряды полиции Капитолия.

В 2020 году участники совместного инаугурационного комитета отказались от традиции забивания «первого гвоздя» для установки платформы. Решение связано с продолжающимся трауром по судье Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла 18 сентября.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. С 4 по 23 ноября бюллетени, отправленные почтой, будут направлять на участки и подсчитываться. До 11 декабря в стране должны подтвердить результаты выборов.

Инаугурация президента проходила 4 марта с 1793 по 1933 год. После, в соответствии с 20-й поправкой к Конституции, церемонию перенесли на 20 января. Дату изменили ради сокращения переходного периода между выборами президента и вступлением в должность нового главы государства.

Традиция проводить инаугурацию на открытом воздухе появилась в 1817 году, при пятом президенте США Джеймсе Монро. В 1825-м очередной глава государства Джон Куинси Адамс впервые провел церемонию в восточном портике Капитолия. На этом месте приносили присягу все президенты вплоть до 1981 года. Однако затем Рональд Рейган перенес место инаугурации на западную террасу. Во время холодов торжества проводятся в Ротонде — главном зале Капитолия, расположенном под центральным куполом и вмещающем приблизительно тысячу человек.