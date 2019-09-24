Капитану российского сухогруза дали условный срок в Южной Корее

Столкновение судна Seagrand с мостом в Пусане квалифицировали как аварию Подробнее

Приговор вынес судья Цой Чжин Гон. Условный приговор имеет испытательный срок — четыре года. Андрея Серикова признали виновным в попытке скрыться с места происшествия после того, как сухогруз врезался в яхту. Это произошло еще в акватории порта. После этого капитан повел сухогруз дальше, а затем врезался в автомобильный мост. Также среди обвинений управление судном в состоянии алкогольного опьянения и создание препятствий для транспортных средств.

Судья сообщил, что Сериков имеет право подать на апелляцию. Сторона обвинения требовала для россиянина более сурового наказания. Прокуратура также может попытаться оспорить приговор суда.

Ранее пресс-служба Росморречфлота сообщала, что сухогруз Seagrand шел без буксира. Не было также и проводки со стороны корейского лоцмана. И капитан, и члены экипажа настаивали на том, что столкновение произошло также из-за сложных мореходных условий: ветра, узкого места для маневра, приливной волны.