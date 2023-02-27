27 февраля 2023, 21:03
Капитана судна с «российской нефтью» арестовали по делу о контрабанде в Албании
Посольство России: капитана судна «с российской нефтью» арестовали в Албании
Полиция Албании арестовала капитана задержанного в Албании судна с якобы российской нефтью. Российское посольство сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося, сообщили РИА «Новости» в диппредставительстве РФ в Тиране.
«По данным албанской полиции, данное судно было загружено нефтью с турецкого танкера в территориальных водах Греции и вскоре направилось в албанский порт города Дуррес», — отметили в диппредставительстве.
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Уточняется, что городская полиция произвела арест судна по постановлению прокуратуры в связи с отсутствием у экипажа сертификата о стране происхождения нефти. У членов команды, которая преимущественно состоит из россиян, изъяли паспорта. В настоящее время расследованием занимаются компетентные органы.
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В диппредставительстве заявили, члены экипажа и капитана корабля за помощью не обращались, посольство России принимает меры по прояснению ситуации.
Ранее у берегов Турции образовалась пробка из 26 танкеров. Таким образом, удерживалось более чем 23 миллиона баррелей нефти из Казахстана.
Контрабанда
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