Капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра арестовали в Греции
Греческая полиция задержала капитана футбольной команды Гарри Магуайра около бара на острове Миконос. Как сообщило издание Protothema, спортсмен ругался с британскими туристами.
Когда полиция правоохранители пытались вмешаться в конфликт, то Магуайр оказал сопротивление. В результате его задержали и вместе с другими участниками скандала доставили в местный полицейский участок.
Магуайра обвинили в сопротивлении и неподчинении сотрудникам полиции. В минувший четверг, 20 августа, капитан «Манчестер Юнайтед» встретился со своими фанатами, которые устроили ему овацию. В Грецию спортсмен приехал отдыхать вместе со своей девушкой.