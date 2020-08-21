Капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра арестовали в Греции

Когда полиция правоохранители пытались вмешаться в конфликт, то Магуайр оказал сопротивление. В результате его задержали и вместе с другими участниками скандала доставили в местный полицейский участок.

Магуайра обвинили в сопротивлении и неподчинении сотрудникам полиции. В минувший четверг, 20 августа, капитан «Манчестер Юнайтед» встретился со своими фанатами, которые устроили ему овацию. В Грецию спортсмен приехал отдыхать вместе со своей девушкой.