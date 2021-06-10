Капитана «Ливерпуля» наградят орденом Британской Империи

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг будут награждены орденом Британской Империи. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал документ, в котором об этом говорится. Хендерсон получит награду за создание фонда помощи врачам, которые работали с коронавирусными больными. Стерлинга наградят за активную борьбу с расизмом. Церемония награждения пройдет во время празднования 95-летия королевы Великобритании Елизаветы II.