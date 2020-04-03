Капитана американского авианосца отправили в отставку. Его письмо о коронавирусе утекло в СМИ

Капитана авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье отправили в отставку. Его письмо об эпидемии коронавируса на борту корабля попало в СМИ.

«Для нас было большим сюрпризом прочитать письмо в газете… Оно не должно было утечь [в СМИ] — это была его ответственность», — приводит РИА «Новости» слова и. о. министра Военно-морских сил США Томаса Модли.

Он добавил, что капитан сам не справился с ситуацией на борту и лучшим выходом было отправить его в отставку. По мнению Модли, такие письма якобы создают ложное представление, что в американских Военно-морских силах царит паника, а командование не может с ней справиться.

Ранее стало известно, что моряки, которые служат на авианосце, заразились коронавирусом. Ситуация вышла из-под контроля, и Крозье написал письмо с просьбой принять срочные меры и эвакуировать с корабля почти пять тысяч человек. На берег снимут пока 2,7 тысячи человек. Командование отказалось от полной эвакуации. Часть экипажа останется на борту, чтобы управлять ядерным реактором и следить за безопасностью оружия. По мнению экспертов, американские власти приняли эту полумеру, чтобы сохранить имидж армии. Сейчас «Теодор Рузвельт» пришвартован на острове Гуам.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Во всем мире инфекцию уже подцепили более миллиона человек. Многие страны закрыли свои границы, приостановили авиасообщение и ввели карантин.