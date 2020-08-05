Капитан судна Rhosus рассказал, почему оно долго стояло в порту Бейрута

Прокошев пояснил, что груз, который они должны были получить в порту, был неподходящим для судна из-за слишком большого веса. Но погрузчик все равно заставлял его взять.

«Он должен был заплатить штраф за то, что мы не погрузили груз и портовые сборы за стоянку. Но этого не заплатил, из-за этого власти арестовали судно до оплаты всех долгов», — пояснил мужчина.