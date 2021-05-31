Капитан судна «Амур» после столкновения попросил помощи у генконсульства РФ в Саппоро

Капитан и судовладелец «Амура» обратились за помощью в генконсульство России в Саппоро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова генерального консула Сергея Марина.

«Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи. Решения ожидаем в ближайшие дни», — рассказал дипломат.

На прошлой неделе российское судно «Амур», направляясь из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо, столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось. Российские моряки смогли спасти пять рыбаков. Тем не менее после была подтверждена смерть трех японский рыболовов.

Пока российская команда не арестована, капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. Среди россиян никто не пострадал.

Ране служба безопасности на море Японии опровергла сообщения о том, что экипаж российского траулера «Амур» подозревают в халатности после столкновения с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». По их мнению, пока рано делать какие-то выводы, собирается доказательная база.