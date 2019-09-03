Капитан сгоревшего в Калифорнии судна спасся

В числе выживших после пожара на коммерческом судне Conception, которое затонуло в Калифорнии, был его капитан. Членов экипажа в ближайшее время начнут допрашивать.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билл Браун.

«Да, все данные указывают, что он (капитан — прим. ред.) был среди тех, кто спрыгнул [с корабля]», — ответил шериф на вопрос журналистов.

По последним данным, уже найдены тела 20 погибших. Спасатели видел еще порядка пяти тел, которые пока не подняли из воды.

Тела 25 погибших нашли после пожара на судне в Калифорнии Подробнее

На судне находились 39 человек, шесть членов экипажа и 33 пассажира, уточнило издание CBS Losangeles.

Оно подтвердило, что пять членов экипажа, включая капитана, спаслись, спрыгнув в воду с верхней палубы. У двоих моряков травмы ног.

Пять выживших членов экипажа — двое с травмами ног — были спасены парой очевидцев, которые оказались на якоре неподалеку. Их подобрали оказавшиеся поблизости на лодке Ширли и Боб Хэнсон.

Женщина рассказала, что некоторые члены экипажа хотели вернуться, чтобы спасти пассажиров, но им помешало взметнувшееся пламя.

«Один из них заплакал. Он рассказал, что этим вечером на судне отмечалось сразу три дня рождения. Одной из именинниц была 17-летняя девушка, которая находилась там с родителями», — поделилась Ширли.