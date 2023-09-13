Мир 13 сентября 2023, 16:56 «Капитан Очевидность». Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон указал на признание Зеленским провала контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал провал контрнаступления ВСУ и теперь винит во всем Запад. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Глава киевского режима дал интервью американскому каналу CNN, в котором заявил, что у контрнаступления украинской армии не будет счастливого конца.

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«Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было быть в заголовках», — прокомментировал слова Зеленского Джонсон.

В самом начале операции у Вооруженных сил Украины не было никакой поддержки с воздуха, представлявшей грозу для российской армии, добавил экс-аналитик ЦРУ. По его словам, не нужно быть великим военачальником, чтобы понимать это.

Без Военно-воздушных сил ВСУ изначально были обречены на провал, отметил Джонсон. Многие говорили об этом еще три месяца назад, напомнил бывший аналитик ЦРУ.

«А теперь Зеленский делает такое заявление. Спасибо, Капитан Очевидность», — резюмировал Джонсон.

Западные чиновники отмечали, что график украинского контрнаступления придется продлить. На Западе усомнились, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону к ближайшей зиме.