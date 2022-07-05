Капитальный ремонт Эйфелевой башни предложили провести во Франции

Эйфелева башня нуждается в капитальных работах по восстановлению, а не косметическом ремонте. Об этом написало французское издание Marianne.

Как пояснили журналисты, башню собираются перекрасить к Олимпиаде 2024 года. При этом специалисты предупредили, что такой косметический ремонт только усугубит коррозию.

«Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ», — привел журнал слова одного из неназванных менеджеров Эйфелевой башни.

Достопримечательность Парижа планируют перекрасить уже в 20-й раз. Стоимость работ оценили в 60 миллионов евро. Причем башню не хотят закрывать для туристов на длительное время, чтобы не потерять прибыль.

Как отмечали эксперты еще в 2010 году, управляющим башней необходимо изучить ее состояние и изменить политику технического обслуживания. В 2014 году их отчет показал, что на Эйфелевой башне есть как ржавчина, так и трещины. Еще спустя два кода специалисты нашли 884 дефекта, из которых 68 представляют риск для «долговечности» конструкции.