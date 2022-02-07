Канцлеру Германии посоветовали распустить НАТО и воскресить ОБСЕ

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужно не поддаваться на давление Великобритании и США, которые заставляют его жестко действовать в отношении России и поддерживать Украину вооружениями. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Александр Рар.

Германия хочет «успокоить» ситуацию вокруг Украины, в отличие от Британии и Соединенных Штатов, которые призывают украинцев «сражаться». По мнению Рара, канцлеру ФРГ нужно взять курс на корректировку системы безопасности в Европе и не поддаваться на британо-американское давление.

«Они (Британия и США — прим. ред.) через свои СМИ безжалостно давят на канцлера, заставляют его действовать предельно жестко, грозить России санкциями, 100% стоять на стороне украинских властей, вооружать Украину», — написал политолог.

По мнению Рара, Шольц не хочет лишиться власти, поэтому не может идти наперекор «мейнстриму либеральных элит». Однако ему нужно следовать и настроениям народов Европы, которые не хотят воевать за Украину и проливать кровь за геополитические амбиции США.

Поэтому Шольц не должен прогибаться под диктат англосаксов и следовать интересам европейцев, в чем его поддержит президент Франции Эммануэль Макрон, указал Рар. В связи с этим политолог посоветовал Германии отказаться от Североатлантического Альянса.

«Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности», — заключил Рар.

Ранее Шольц объяснил, почему Германия согласилась предоставить Украине пять тысяч касок, но отказалась от поставок вооружений.