Сенатор Джабаров оценил поддержку «Северного потока-2» австрийским канцлером Нехаммером

Отношения России и Австрии всегда были спокойными, поскольку австрийцы не склонны смешивать политику и экономику. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал для Lenta.ru высказывание нового канцлера Австрии Карла Нехаммера о газопроводе «Северный поток — 2».

«Они всегда подходят к вопросу прагматично, то есть не смешивают экономику с политикой и стараются избегать острых моментов в возникающих проблемах», — сказал сенатор.

Нехаммер ранее поддержал запуск газопровода, назвав его важным проектом.

«„Северный поток-2“ — важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Европейский союз», — отметил австрийский канцлер.