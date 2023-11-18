Мир 18 ноября 2023, 00:49 Канцлера Германии Шольца позвали в бордель для решения проблем с проституцией Канцлера ФРГ Шольца позвали в бордель для решения проблем с проституцией РИА «Новости»

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Германский союз работников секс-индустрии (BesD) пригласил немецкого канцлера Олафа Шольца в бордель, чтобы вместе решить проблемы в области проституции. Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого Шольц призвал к сокращению этой сферы. По его словам, покупку интимной близости нельзя воспринимать нормально. При этом позиция Шольца противоречит мнению Федерального министерства по делам семьи, которое выступило против ужесточения закона о проституции.

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«Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем вас на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине», — заявили BesD в обращении к Шольцу.

Также в организации отметили, что согласны с мнением канцлера ФРГ по поводу недопустимости торговли людьми и насилия, однако работники сексуальной индустрии не относятся к этой деятельности и на самом деле «предоставляют хорошие и ценные услуги».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер раскритиковал решение Германии о принятии большого числа мигрантов с разными религиозными и культурными ценностями. По его словам, это оказалось большой ошибкой.