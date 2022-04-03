Канцлера Германии освистали на митинге в Эссене

Канцлер Германии Олаф Шольц выступал на митинге в городе Эссен, когда люди с задних рядов толпы стали выкрикивать и свистеть во время его речи. Об этом сообщило издание Kölnische Rundschau.

Митинг, на котором выступал Шольц, был приурочен к началу избирательной кампании Социал-демократической партии Германии на выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа людей в последних рядах толпы свистит и выкрикивает во время выступления немецкого канцлера. В частности, выкрики происходят на словах Шольца о том, что в Германии с солидарностью относятся и к украинским беженцам, и к проблемам в здравоохранении «на протяжении всей пандемии коронавируса».

На этих словах выкрики и свисты группы людей, которых в материале называют «предполагаемыми ковид-диссидентами», усилились. В ответ на это немецкий канцлер посоветовал им «спокойно кричать», потому что «это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины — чтобы можно было без страха сказать свое мнение».

«Поэтому я не принимаю злой цинизм, с которым некоторые говорят, что здесь нельзя выразить свое мнение по этой теме. Это ложь!» — заявил Шольц. Он посоветовал оглянуться на «диктатуры этого мира» для того, чтобы понять, «что это значит».