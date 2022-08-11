Канцлер Шольц сообщил, что пока не думал о возможном визите Путина в Германию

Условием для визита президента Владимира Путина в Германию является завершение спецоперации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По уточнил, что пока не задумывался над тем, когда российский лидер посетит страну, сообщило РИА «Новости».

«Что касается вопроса, когда Путин снова [может быть] в Германии, — об этом я пока не размышлял», — сказал Шольц. Говоря о ситуации на Украине, политик отметил — нельзя допустить, чтобы мир заключили на условиях России. Канцлер Германии подчеркнул, что это «не может случиться и не случится».

По словам Шольца, российская спецоперация стала причиной введения санкций против России. По той же причине страны Запада поддерживают Украину и поставляют ей оружие, отметил глава немецкого правительства.

Всю «вину» в украинском конфликте Олаф Шольц возложил на руководство России. По его мнению, простые россияне не несут никакой ответственности за происходящее, поэтому он с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз российским гражданам для посещения Европы.