Канцлер Германии Шольц в первой новогодней речи упомянул Украину

Ситуацию вокруг Украины упомянул избранный в этом году немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, нерушимость границ — не предмет для ведения переговоров.

«Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», — сказал Шольц в своем первом новогоднем обращении к немецкой нации.

В остальном речь была посвящена околонемецким темам. Шольц опроверг заявления, что Германия «расколота» по вопросу коронавируса.

«Что мы видим всюду, так это огромную солидарность, новую сплоченность и потрясающую готовность помогать», — сказал он. По его словам, «следующие дни и недели пройдут под знаком коронавируса» из-за распространения варианта «омикрон», поэтому он призвал граждан соблюдать ограничительные меры, а тех, кто еще не привился, сделать это.

Ранее читатели Der Spiegel воспротивились тому, как Германия переживает, что Украина потеряет доходы от транзита российского газа.