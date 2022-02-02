Канцлер Германии Шольц сообщил о скорых переговорах с Путиным

Ситуация вокруг Украины остается очень серьезной и допустить эскалации нельзя. Нужно идти по пути переговоров. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что намерен обсудить все эти вопросы с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы германского правительства, его визит в Москву запланирован на ближайшее время.

«Я работаю активно со всеми союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины — едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо», — заявил Шольц.

На вопрос о встрече с Путиным канцлер ответил, что она скоро состоится. Но конкретной даты не назвал. Он добавил, что на встречу с российским лидером отправится после визита в США, который запланирован 7 февраля. По его словам, нужно выработать единые шаги и общие решения.

Германия стала одной из европейских стран, которая отказалась от поставок оружия на Украину. Как пояснила министр обороны страны Кристина Ламбрехт, правительство пришло к единому мнению, что поставки вооружений не приблизят разрешение начавшегося конфликта.

Вместо этого Германия передала властям Украины полевой госпиталь, аппараты искусственной вентиляции легких и организовала медицинские курсы для специалистов.