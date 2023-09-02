Мир 02 сентября 2023, 23:16 Канцлер Германии Шольц отменил рабочую поездку из-за синяков на лице Frankfurter Rundschau: Канцлер Германии Шольц разбил лицо во время пробежки РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц отменил рабочую поездку в город Херинген в связи с травмой, полученной на пробежке. Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

По информации издания, глава правительства Германии упал во время занятий бегом и разбил лицо.

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«Канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице», — сообщили в кабинете министров.

При этом график встреч на следующую неделю пока не изменился.

Среди мировых лидеров наиболее известен частыми падениями 80-летний президент США Джо Байден. В июне, выступая перед выпускниками ВВС США, он пошутил про свой «300-летний» возраст и тут же упал. Подняться самостоятельно американский лидер не смог, ему понадобилась помощь охранников.

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