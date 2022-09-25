Мир 25 сентября 2022, 21:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Шольц отказался поставлять Украине танки Канцлер Германии Шольц: ФРГ не станет отправлять танки на Украину Justin Campbell/Unsplash. com

Читать 360tv в

Власти Германии не собираются поставлять танки на Украину, заявил в интервью газете The New York Times канцлер страны Олаф Шольц. По его словам, отправка такого вооружения стала бы опасным шагом для дальнейшего развития конфликта.

«Это очень опасный конфликт <…> Мы хотим поддержать Украину таким образом, который не обострит ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — отметил глава немецкого правительства.

Реклама

По его словам, Германия «много делает» для поддержки Украины. Шольц напомнил, что власти ФРГ отправили украинским военным «огромную массу очень эффективного оружия».

Реклама

ВСУ не оправдали надежды США и Евросоюза, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Запад понял, что Украину ждет поражение, поэтому там вновь заговорили о мирном урегулировании конфликта, сообщило издание «Дни.ру».

Российские военные продолжают выполнение спецоперации на Украине. Накануне они уничтожили пункт временной дислокации противника в Николаевской области, в котором находились около 300 иностранных наемников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

1 0 0 0 0 0