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Шольц отказался поставлять Украине танки

Канцлер Германии Шольц: ФРГ не станет отправлять танки на Украину

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Власти Германии не собираются поставлять танки на Украину, заявил в интервью газете The New York Times канцлер страны Олаф Шольц. По его словам, отправка такого вооружения стала бы опасным шагом для дальнейшего развития конфликта.

«Это очень опасный конфликт <…> Мы хотим поддержать Украину таким образом, который не обострит ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — отметил глава немецкого правительства.

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По его словам, Германия «много делает» для поддержки Украины. Шольц напомнил, что власти ФРГ отправили украинским военным «огромную массу очень эффективного оружия».

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ВСУ не оправдали надежды США и Евросоюза, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Запад понял, что Украину ждет поражение, поэтому там вновь заговорили о мирном урегулировании конфликта, сообщило издание «Дни.ру».

Российские военные продолжают выполнение спецоперации на Украине. Накануне они уничтожили пункт временной дислокации противника в Николаевской области, в котором находились около 300 иностранных наемников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Германия

Оружие

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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