Канцлер Германии пообещал поддержку столкнувшимся с голодом странам

Германия окажет поддержку странам, которые столкнутся с проблемами в обеспечении своего населения продовольствием из-за ситуации на Украине. Такое обещание дал канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

«Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые умрут от голода, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно», — сказал Шольц в ходе своего выступления на митинге в Дюссельдорфе.

Ситуация, как отметил канцлер ФРГ, ведет к мировому продовольственному кризису, но Германия «не оставит эти бедные страны в одиночестве».

Ранее около 150 человек предприняли попытку сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, когда она заговорила о поставках тяжелого вооружения Украине. Люди включили вой сирены, а также стали кричать слова «подстрекательница» и «лгунья». Все произошло в Аренсбурге, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. На вступлении дипломата присутствовала тысяча человек. Еще одно мероприятие с участием главы немецкого МИД решили отменить по соображениям безопасности.