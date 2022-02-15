Канцлер Германии назвал продолжительность беседы с Путиным хорошим знаком

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал интенсивными и доверительными прошедшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Атмосферу встречи он счел дружественной, а длительность переговоров — хорошим знаком.

«Был очень интенсивный и в том числе очень доверительный разговор», — сказал Шольц немецким журналистам. Трансляцию его речи вел телеканал Die Welt.

По словам канцлера Германии, переговоры с российским лидером прошли в дружественной атмосфере. Он подчеркнул, что продолжительность обсуждения вопросов стала хорошим знаком. Также Шольц высказался о ситуации вокруг Украины. Он заявил, что военная агрессия повлечет за собой серьезные последствия. Запад уже подготовил антироссийские санкции.

«Нужно делать все необходимое, чтобы избежать эскалации», — отметил канцлер Германии.

Переговоры Путина и Шольца проходили 15 февраля в Кремле. Обсуждение различных тем заняло более трех часов. После завершения встречи российский лидер и глава кабмина Германии вышли к журналистам. Путин отметил, что большую часть времени обсуждал с коллегой вопросы безопасности и ситуацию на Украине.