Канцлер Германии Меркель выступила за присоединение балканских стран к Евросоюзу

Вступление в Евросоюз некоторых стран Западных Балкан — большой геостратегический интерес для ЕС, сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Такое заявление она сделала после встречи с сербским президентом Александром Вучичем в Белграде.

«Знаю, что есть представление о том, что процесс [евроинтеграции] идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Однако мы видим результаты и прогресс… Все страны — члены Евросоюза должны иметь в виду, что существует большой геостратегический интерес в том, чтобы все эти страны [Западных Балкан] были приняты в ЕС», — сказала Меркель. Ее процитировала газета «Известия».

Канцлер Германии объяснила, что в качестве будущих членов Евросоюза она рассматривает шесть стран региона: Сербию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию, а также самопровозглашенное Косово. По ее словам, этим государствам нужно пройти долгий путь, чтобы стать членами Европейского союза.

Меркель также указала на важность Берлинского процесса на ситуацию с интеграцией стран Западных Балкан в ЕС. Данную дипломатическую инициативу запустили в 2014 году. Ее цель — укрепить взаимодействия Евросоюза с регионом.