Канцлер Германии Меркель рассказала, где будет жить после отставки

Глава немецкого правительства Ангела Меркель после отставки со своего поста останется жить в своей квартире в Берлине. Также у нее есть загородный дом в Укермарке, где она будет проводить больше времени вместе со своей семьей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как рассказал корреспондент агентства, Меркель живет в центре столицы ФРГ, в квартире с видом на Пергамский музей и набережную реки Шпрее. Там уже год проводят строительные работы.

Жилище Меркель и ее мужа — профессора химии доктора Йоахима Зауэра — находится на четвертом этаже дома, который был построен в конце XIX века. Около здания нет забора, внутреннего двора и сада. Всего в доме шесть квартир. В соседях у четы Меркель-Зауэр люди пенсионного и предпенсионного возраста. Канцлер Германии поселилась здесь до того, как заняла высокий пост. Она отказалась переезжать в служебное жилье.

«Фрау Меркель у нас частый гость. Она ведь живет всего в двух домах от нашего ресторана. До пандемии она бывала у нас практически каждую неделю. Попробовала много блюд из нашего меню», — рассказал РИА «Новости» официант из ресторана, который расположен неподалеку от дома, где живет и будет жить канцлер ФРГ.

Ранее ЦИК Германии сообщил, что по результатам со всех округов, выборы в бундестаг выиграли социал-демократы (СДПГ). В парламент прошли 206 депутатов от этой фракции. Партия Меркель показала наихудший результат за все время.