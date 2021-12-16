Канцлер ФРГ одобрил высылку российских дипломатов

Решение властей ФРГ выслать из страны дипломатов РФ после вынесения пожизненного приговора россиянину за убийство грузина Зелимхана Хангошвили является правильным. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

«Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ», — сказал Шольц. Его процитировал ТАСС.

В среду, 15 декабря, стало известно о высылке из Германии двух российских дипломатов из посольства в Берлине.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что убийство гражданина Германии является серьезным нарушением законов страны и ее суверенитета». По ее словам, это события осложнит российско-немецкие отношения. Об этом написал РБК.

Ранее суд в Берлине приговорил 56-летнего россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению за убийство грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили. Германия посчитала, что гражданин РФ выполнял государственный приказ от властей России. Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года.