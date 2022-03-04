Канцлер ФРГ исключил участие НАТО в конфликте на Украине

Вооруженные силы НАТО не примут участие в столкновениях на Украине. Об этом агентству DPA заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«НАТО не является частью военного противостояния, которое там разворачивается, и не станет ею, это исключено», — заявил Шольц.

По словам канцлера, альянс занял осторожную и выжидательную позицию в наблюдении за происходящим на Украине. США также уже неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять военное вмешательство в конфликт России и Украины.

Добавим, что ранее правительство Германии одобрило поставку на Украину вооружения, в частности, 2700 советских зенитных ракет, оставшихся на складах бывшей ГДР.

Российские войска девятый день проводят на Украине специальную военную операцию, главная цель которой — демилитаризация и денацификация соседней страны.