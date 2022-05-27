Канцлер Австрии заявил о рисках «Газпрома» потерять газохранилище в Хайдахе

Российская компания «Газпром» лишится хранилища энергоносителя в Хайдахе, если не заполнит его в ближайшее время. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил канцлер Германии Карл Нехаммер, комментируя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Глава правительства европейской страны подчеркнул, что получил от президента России гарантии, что поставки газа в Австрию продолжатся, как предусмотрено контрактом.

«Я указал, что если „Газпром“ не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда он потеряет это хранилище, и его передадут другим поставщикам энергии для заполнения», — заявил Нехаммер.

Переговоры президента России Владимира Путина и австрийского канцлера прошли в пятницу, 27 мая. Пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер рассказал о разминировании акваторий Азовского и Черного морей для прохода иностранных судов, а также сообщил, что Украина саботирует переговорный процесс.