Введение эмбарго на российский газ приведет к экономическому кризису в Германии, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он отметил, что затем то же случится и с австрийской экономикой, сообщило РИА «Новости».

По словам главы государства, санкции должны вредить тому, против кого их вводят, а не наоборот.

«Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что мы как Австрийская республика зависимы от российского газа, но и немецкая промышленность зависима от него, и если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской», — рассказал Нехаммер.

Европейцы не спасутся от экономического кризиса, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, кризис ударит по ЕС трижды, сообщило издание Nation News.

Обозреватель Le Figaro Изабель Лассер отметила, что сокращение газовых поставок ударит по Европе. На благосостоянии России это не скажется — ситуацию компенсируют цены на голубое топливо, объяснила она.