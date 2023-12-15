Мир 15 декабря 2023, 12:30 Канцлер Австрии вышел из зала во время обсуждения санкций против России Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций без канцлера Австрии Нехаммера IMAGO/ALEX HALADA/globallookpress

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Решение Евросоюза о новом пакете антироссийских санкций приняли, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале. Об этом сообщила газета Politico.

«Нехаммер <…> не присутствовал в зале, когда лидеры одобрили ограничительные меры», — отметили в издании.

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Журналисты газеты назвали ироничным, что Евросоюз принял решение о санкциях именно в тот момент, когда канцлер покинул помещение. В издании напомнили, что премьер Венгрии Виктор Орбан незадолго до этого тоже покинул зал во время дискуссии о переговорах по вступлению Украины в объединение.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти за кофе, пока лидеры ЕС принимают решение по Украине. Немецкий политик признался, что без венгерского премьера лидеры 26 европейских стран могли бы одобрить начало переговоров с украинским руководством.

Поведение Шольца удивило лидеров Евросоюза. Официальные лица и дипломаты затруднились сказать, можно ли было принять решение без Орбана.