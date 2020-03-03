Канцлер Австрии: Турция решила атаковать ЕС открытой для мигрантов границей
Австрийский канцлер Себастьян Курц прокомментировал недавнюю инициативу Анкары. Турция открыла границу с Евросоюзом для мигрантов. Об этом сообщил сайт RT.
По мнению Курца, решение турецких властей — атака на страны Евросоюза.
Ранее ЕС предложил выделить миллиард евро для помощи мигрантам в Турции. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган посчитал сумму недостаточной и отказался от денег.
Границу с Европой открыли для мигрантов из-за обострившейся ситуации в провинции Идлиб.