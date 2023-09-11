Мир 11 сентября 2023, 12:37 Канцлер Австрии призвал прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС Welt: канцлер Австрии выступил против членства Турции в Евросоюзе РИА «Новости»

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о своей позиции во вопросу вступления Турции в Евросоюз. Политик выразил несогласие с данной идеей и призвал руководство ЕС начать новый формат сотрудничества Брюсселя с Анкарой. Об этом сообщила газета Die Welt.

В интервью немецкому изданию Нехаммер указал на важность честного отношения Евросоюза и Турции, в которое входит и официальное прекращение переговоров о членстве в блоке.

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«Мы выступаем за дальнейшее сближение Анкары и Брюсселя, но полноценное членство Турции в ЕС не представляется нам возможным», — процитировал RT слова канцлера.

Нехаммер также поддержал идею создания нового партнерства между Турцией и Евросоюзом, в основу которого может лечь доверие, а также сотрудничество по экономическим и политическим вопросам.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили шаги, которые позволили бы Турции стать частью блока.

Вопрос об интеграции турецкой стороны в Европейский союз стал очень актуальным. Недавно СМИ сообщили, что страна готова изменить иммиграционную политику ради вступления в ЕС.