Канцлер Австрии призвал прекратить безумие на энергетических рынках

Австрийский канцлер Карл Нехаммер высказал мнение, что для решения вопроса вокруг роста цен на энергоносители необходимо выработать единый европейский подход. Он заявил, что нужно остановить безумие на энергетических рынках мира.

«Мы должны наконец остановить то безумие, которое в настоящее время происходит на энергетических рынках. И это может быть сделано только с помощью европейского решения», — сказал он. Его процитировал новостной ресурс OE24.

Нехаммер высказал мнение, что биржевая цена на электроэнергию должна снизиться. Он заявил, что это нужно как для экономики, так и для промышленности.

По словам политика, он в ближайшее время продолжит переговоры с европейскими коллегами по этому поводу. Канцлер подчеркнул, что России не надо давать возможности ежедневно определять европейские цены на электричество. Однако конкретных предложений он не высказал.