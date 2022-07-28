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    28 июля 2022, 16:18

    Канцлер Австрии признал, что санкции против России действуют слишком медленно

    Канцлер Австрии Нехаммер: санкции против России действуют медленнее, чем ожидалось

    Оксана Кириллова

    Антироссийские санкции действуют не так быстро, как ожидал Евросоюз, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене. Он признал устойчивость России и ее армии. Об этом написало РИА «Новости».

    Канцлер Австрии признал, что санкции против России действуют слишком медленно

    «Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись. <…> Российская армия и сама Российская Федерация за счет ее размеров имеет такую устойчивость, которая еще продлится», — подчеркнул Нехаммер.

    Однако он все еще считает, что «интеллигентные» санкции против России сработают.

    «Требуется время», — добавил канцлер.

    Нехаммер справедливо заметил, что санкции должны вредить тому, против кого их вводят, а не наоборот, поэтому запрет на поставки газа из России невозможен.

    Евросоюз 26 июля продлил экономические санкции против России на полгода — до 31 января 2022 года. Уже сейчас из-за введенных ограничений Европу настиг экономический кризис. При этом Россия во втором квартале достигла рекордного профицита бюджета.