Газопровод «Северный поток — 2» — это важный проект, который обеспечивает поставки энергии в Евросоюз. Поэтому использовать его в качестве орудия давления на Россию неправильно. Как сообщил журнал Spiegel, с таким заявлением выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он подчеркнул, что поддерживает скорейшее введение газопровода в эксплуатацию, потому что страны Евросоюза нуждаются в как можно большем количестве источников для поставки энергии.

«Это относится и к Австрии. „Северный поток — 2“ — это важный проект, обеспечивающий бесперебойные поставки энергоносителя в Европейский союз», — заявил Нехаммер.

Он подчеркнул, что если США намерены использовать трубопровод в качестве орудия давления на Россию из-за эскалации на украинской границе, то это принесет вред странам Европы.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не соответствует законодательным нормам Европейского союза, а значит его запуск откладывается на то время, пока ситуация не исправится.

До этого заявления Федеральное сетевое агентство Германии требовало от компании-оператора Nord Stream 2 AG передать участок трубопровода, который проходит по территории страны, в собственность своей дочерней компании, как того требует законодательство.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие через Балтийское море в Германию. Его строительство уже закончили, но пока не запустили. Строительство затянулось из-за введения санкций со стороны США. Из проекта вышла швейцарская компания, которой принадлежал корабль-трубоукладчик. На согласование для использования работ российских судов ушло время.