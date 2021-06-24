Канцлер Австрии одобрил намерения ЕС начать диалог с Россией

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддерживает намерения Евросоюза вступить в диалог с Россией. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, Курц заявил, что после встречи президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена он потребовал начать взаимодействие межд Евросоюзом и Россией.

«Я очень рад, что наконец-то есть движение в сторону диалога с Россией», — рассказал канцлер.

Также он отметил, что территориально Россия находится к ЕС ближе, чем к Штатам.