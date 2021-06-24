facebook_pixel
    24 июня 2021, 22:22

    Канцлер Австрии одобрил намерения ЕС начать диалог с Россией

    Дарья Морозова

    Канцлер Австрии Себастьян Курц поддерживает намерения Евросоюза вступить в диалог с Россией. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, Курц заявил, что после встречи президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена он потребовал начать взаимодействие межд Евросоюзом и Россией.

    «Я очень рад, что наконец-то есть движение в сторону диалога с Россией», — рассказал канцлер.

    Также он отметил, что территориально Россия находится к ЕС ближе, чем к Штатам.