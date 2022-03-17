Канцлер Австрии Нехаммер рассказал, когда страна сможет отказаться от российского газа

Австрия не сможет отказаться от поставок российского газа мгновенно, однако будет стремиться к этому. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, сообщил ТАСС.

«Австрия не может за ночь избавиться от зависимости от российского газа», — сказал Нехаммер.

Он пояснил, что страна будет стремиться к этому в долгосрочной перспективе. По словам Нехаммера, на отказ от российского газа Австрии понадобится 10 лет, написал RT.