Мир 27 февраля 2024, 08:44 Канцлер Австрии назвал условие для достижения мира на Украине Канцлер Австрии: достижение мира на Украине без участия Путина невозможно Pxhere

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Решение украинского конфликта невозможно без участия в переговорном процессе президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. Его процитировал сайт Exxpress.

«Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира», — подчеркнул политик.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо недавно оговорился и заявил на пресс-конференции, что в украинском конфликте должна победить Россия. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова призвала канадского политика «не примазываться» к победе РФ. Также дипломат иронично поблагодарила Трюдо за поддержку.

Папа римский Франциск призвал сесть за стол переговоров и решить украинский конфликт дипломатическим путем. По его словам, окончания кризиса «пока не видно конца».

Сами украинские военные не скрывают своего недовольства насчет нехватки личного состава на фронте. Экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что в войсках наблюдается серьезный недокомплект.