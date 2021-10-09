Канцлер Австрии Курц ушел в отставку

Ради обеспечения стабильности и предотвращения хаоса канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку. Он уступил требованиям оппозиции самоустраниться после коррупционного скандала и предложил временно назначить на его место министра иностранных дел Александра Шалленберга.

Как сообщило австрийское издание Derstandard, Курц перед уходом заявил: «Моя страна важнее для меня, чем моя личность». Канцлер останется лидером консервативной Английской народной партии и будет депутатом Национального совета (нижняя палата парламента).

Заявление Себастьяна Курца, сделанное на пресс-конференции, не означает признания вины. Канцлер назвал все выдвинутые обвинения ложными.

Курц оказался под растущим давлением из-за расследования, проведенного прокуратурой по экономике и коррупции (WKStA) против него по делу о рекламе. Вице-канцлер Вернер Коглер охарактеризовал его как «не подходящего для этой должности» и поставил ему ультиматум: если канцлер сам не уйдет, существует угроза вотума недоверия от партий Австрии.

Канцлер твердо намерен со временем вернуться на свой пост. Об этом написала в Twitter министр сельского хозяйства Элизабет Кестингер. По ее словам, Курц вновь займет свою должность, когда все обвинения с него будут сняты.

Сотрудники прокуратуры 6 октября обыскали офис Курца, министерство финансов и штаб-квартиру консервативной партии. Кроме канцлера, под подозрение попали его высокопоставленные соратники. Чиновников подозревают в оплате опросов и заказных сообщениях в бульварной газете Österreich, в которых Курца «представили в хорошем свете».