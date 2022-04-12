Канцлер Австрии дал оценку переговорам с Путиным
Канцлер Австрии Нехаммер назвал переговоры с Путиным жесткими, но открытыми
Переговоры с президентом России Владимиром Путиным получились жесткими, но прямыми и честными. Об этом изданию Kurier сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
«Мне кажется, альтернативы разговору с Путиным нет. Провести их являлось моим долгом», — заявил политик.
Также канцлер подчеркнул, что санкции в отношении России продолжатся, пока идет спецоперация на Украине.
«Мы обсудили вопросы, связанные с гуманитарными коридорами. Эти переговоры не были дружеским визитом», — сказал Нехаммер.
Помощник Путина Дмитрий Песков накануне сообщил, что разговор российского лидера и Нехаммера получился не очень продолжительным по меркам последнего времени.