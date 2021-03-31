Канцлер Австрии анонсировал закупку вакцины «Спутник V»

Закупка Австрией первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в ближайшее время. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил канцлер европейской страны Себастьян Курц после встречи с послом России в Вене Дмитрием Люблинским.

Глава правительства Австрии заявил, что переговоры о закупке российского препарата вышли на финишную прямую.

«На следующей неделе, вероятно, может последовать заказ «Спутника V», — не исключил Курц.

Он отметил, что обсуждение поставок российской вакцины продолжалось несколько недель, но осталось согласовать еще несколько деталей для начала закупки.

В обсуждении принимают участие бюро канцлера, Минздрав Австрии и финансовая прокуратура. Всего Вена планирует получить три партии препарата: в апреле, мае и июне.

Себастьян Курц неоднократно призывал чиновников Евросоюза ускорить допуск на рынок российскую вакцину. Он подчеркивал, что текущей ситуации с распространением коронавируса важно смотреть не на страну производящую препарат, а на его эффективность.

Российскую вакцину «Спутник V» пока используют только в двух странах Евросоюза: Венгрия и Словакия. Еврокомиссия разрешила закупать российский препарат властям стран ЕС до одобрения регулятором.