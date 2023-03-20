20 марта 2023, 03:41
Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали его разговора с Байденом
Канцелярия Нетаньяху: разговор с Байденом был сосредоточен на иранской угрозе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Как сообщила канцелярия израильского премьера, беседа политиков была сосредоточена на «иранской угрозе», отметило РИА «Новости».
Из заявления канцелярии следует, что Нетаньяху сообщил американскому лидеру о том, что «Израиль продолжит повсеместно принимать меры против террористов и архитекторов терроризма».
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«Разговор был сосредоточен на иранской угрозе», — уточнила канцелярия израильского премьера.
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Говоря о судебной реформе в стране, Нетаньяху отметил, что Израиль был и останется сильной и динамичной демократией. Также он выразил благодарность Байдену за его приверженность безопасности Израиля.
Возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана угрожает влиянию США на Ближнем Востоке, считает обозреватель издания American Thinker. Получается, что Саудовская Аравия сняла с себя статус надежного партнера властей Штатов в вопросе «сдерживания» Ирана и налаживания отношений с Израилем.
США
Израиль
Джо Байден
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