Канцелярия Джонсона рассказала о состоянии премьера

По словам инсайдера, премьер может передвигаться по палате. Джонсон общается с врачами и благодарит их за помощь. Представитель канцелярии добавил, что мысли политика со всеми, кого коснулась коронавирусная инфекция.

Борис Джонсон нескоро сможет вернутся к своим обязанностям. Приступить к работе главе правительства Великобритании удастся лишь через месяц.