Канцелярия Джонсона рассказала о состоянии премьера
Представитель офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассказал о состоянии здоровья политика, которого госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По словам инсайдера, премьер может передвигаться по палате. Джонсон общается с врачами и благодарит их за помощь. Представитель канцелярии добавил, что мысли политика со всеми, кого коснулась коронавирусная инфекция.
Борис Джонсон нескоро сможет вернутся к своим обязанностям. Приступить к работе главе правительства Великобритании удастся лишь через месяц.