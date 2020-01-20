Кантри-певец Дэвид Олни умер во время своего выступления

«Дэвид Олни, красивый мужчина, легенда, поэт, музыкант умер вчера вечером. Он был в середине своей третьей песни, когда остановился, извинился и закрыл глаза», — написала она.

Она подчеркнула, что ей трудно поверить в то, что его больше нет. «Мне очень жаль его жену, семью, друзей и всех людей, которые любили его и его музыку. Даже те, кто никогда не слышал о нем», — отметила Эми Ригби.

Как сообщило издание NME, у певца произошел сердечный приступ. Находившийся в зале врач пытался реанимировать музыканта, но безуспешно.

В Сети осталась видеозапись небольшого акустического концерта Дэвида Олни. За полчаса до своего выступления на сцене фестиваля он пришел на местную радиостанцию WUWF 88.1, где сыграл несколько своих песен.