Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Страны во всем мире продолжают принимать меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Закрываются масштабные мероприятия, выставки и фестивали, спортивные соревнования. 2019-nCoV внес свои коррективы и в организацию международного Каннского кинофестиваля.

Фестивали проходит ежегодно на юге Франции в мае. Однако в этом году организаторы приняли решение перенести сроки проведения международного мероприятия.

«В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки, с 12 по 23 мая», ― говорится в Twitter-аккаунте Каннского кинофестиваля.

По словам организаторов масштабного мероприятия, они будут следить за ситуацией вокруг распространения нового коронавируса. Они выразили надежду на то, что кинофестиваль все же состоится в конце июня — начале июля 2020 года.

В декабре прошлого года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань, которая была спровоцирована новым коронавирусом. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания инфекцией пандемией. Число заразившихся во всем мире продолжает расти каждый день. Сейчас зараженных 2019-nCoV уже больше 244 тысяч. Скончались больше 10 тысяч человек. Вылечиться смогли больше 86,7 тысячи пациентов.