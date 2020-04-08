Каннский фестиваль отказался от онлайн-формата

По словам Фремо, фестиваль не может уйти в онлайн-формат. Так как его душа и история связаны с живым форматом.

«Смотреть фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как оценить фильмы „Топ Ган: Мэверик“ или „Душа“ Pixar где-то, кроме кинотеатра?» — рассказал директор фестиваля.

Если перевести киносмотр в онлайн-режим, возможен риск «пиратских» утечек.