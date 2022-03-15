Канье Уэст заявил, что Кардашьян не дает ему видеться с детьми

Рэпер Канье Уэст заявил, что Ким Кардашьян мешает его общению с детьми. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Page Six.

«Моим детям не разрешили вчера прийти на воскресную службу, и было много случаев, когда их расписание менялось в последнюю минуту», — написал Уэст в своем Instagram.

Также он отметил, что это незаконно. До этого Кардашьян написала пост, в котором попросила бывшего супруга перестать распространять слухи, что она якобы не дает ему общаться с детьми.