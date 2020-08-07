Канье Уэст заявил, что понимает провальность своего участия в выборах

Журналист обратил внимание рэпера на то, что он не сможет набрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков (из 538). Это значит, что на выборах 3 сентября Канье не сможет одержать победу.

«Я не стану спорить с вами. Иисус — это король», — ответил на это Уэст.

Исполнитель согласился и с мнением о том, что своим участием он отбирает голоса афроамериканцев у демократа и в прошлом вице-президента США Джозефа Байдена.

О том, что Уэст собирается баллотироваться, стало известно 4 июля. Он выдвинулся в качестве независимого кандидата. Как сообщила «Газета.ru», Уэст подал документы, чтобы войти в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси. Для этого ему нужно собрать 800 подписей.

Ранее рэпер был одним из главных сторонников действующего президента Дональда Трампа, но теперь он его не поддерживает.

Тем временем бывший экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон продолжает нелицеприятно отзываться о Трампа. Болтон назвал своего бывшего начальника аморальным президентом.