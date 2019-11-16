Канье Уэст выступил перед заключенными в двух американских тюрьмах

Американский рэпер Канье Уэст провел два концерта для мужчин и женщин, заключенных в тюрьмах Хьюстона (штат Техас).

Музыкант, большое внимание уделяющий религиозной тематике в своем творчестве, сам захотел выступить в тюрьмах в рамках музыкального проекта Sunday Service («Воскресная служба»), в котором он дает концерты с госпел-хором в разных местах, которые постоянно меняются.

На опубликованных видео можно увидеть, как рэпер пожимает руки заключенным, общается с ними и поет лишь в нескольких метрах от них.

Сам Канье Уэст заявил, что «исполняет миссию, а не просто делает шоу».

Для самих заключенных выступление стало приятной отдушиной — они плакали, поднимали руки вверх и даже вставали на колени. «Знаете, это было похоже на богослужение. Несколько моих коллег заплакали, увидев все это», — передает слова одного из шерифов тюрьмы американское издание The Blaze.