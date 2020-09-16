Канье Уэст выложил в соцсети фото Путина с тренировки по дзюдо

Кандидат в президенты США рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фотографию президента России Владимира Путина. На снимке российский лидер выполняет прием на тренировке по дзюдо.

«Правило номер один: слушайте Ye», — подписал американский исполнитель фотографию с Путиным. Ye — псевдоним рэпера и название одного из его альбомов.

Больше свою публикацию Уэст никак не объяснил. На самом снимке запечатлен президент России в кимоно с черным поясом во время выполнения одного из приемов дзюдо. Встреча с представителями сборной России по дзюдо проходила в 2016 году. Соперником Путина стал дзюдоист Муса Могушков.

В посте американский исполнитель заявил, что это будет его последним твитом за день. Но спустя некоторое время он выложил еще фрагмент концерта.

Канье Уэст подал документы для участия в выборах президента США уже в нескольких штатах. Он является независимым кандидатом. Голосование за нового американского лидера пройдет 3 ноября. Главными соперниками считаются действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.